Kremlin: ABD ve NATO'ya iletilen güvenlikle ilgili tekliflere ''somut yanıt'' gelmedi

AA 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:20

Peskov, başkent Moskova'da, Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Batı ülkelerinin söz konusu teklifleri istişare etmeye hazır olduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, "Şimdilik bunu değerlendirmek için erken. Çeşitli kaynaklara dayandırılan haberlerde istişareye hazır olunduğunu yönünde ifadeler duyduk. Muhtemelen, bu olumlu bir faktör. Ancak somut bir yanıt henüz yok." dedi.

Peskov, NATO'nun Rusya'nın sınırlarında silah konuşlandırması ihtimaline ilişkin soruya ise "Elbette, sınırlarımızda tehdit oluşturabilecek çeşitli silahların konuşlandırılmasının, durumu dengelemek için uygun adımların atılmasını gerektireceği kimse için sır değildir." ifadelerini kullandı.

Sınıra silah konuşlandırılmasını değerlendiren Peskov, bu konuda çeşitli seçeneklerin mümkün olduğunu belirtti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 15 Aralık'ta Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini, ABD ve NATO'ya iletildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD ve NATO'ya yönelik teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayınlamıştı.

