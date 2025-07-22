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Dünya

Kremlin AB'ye kapıları kapattı: Yaptırım misillemesi

AB'nin, Rusya'ya yönelik 17. ve 18. yaptırım paketlerini onaylamasının ardından, Rusya da AB'ye yönelik yaptırım listesini genişleterek bazı temsilcilerin ülkeye girişine yasak getirdi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 12:52 - Güncelleme:
Kremlin AB'ye kapıları kapattı: Yaptırım misillemesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin, Rusya'ya yönelik 17. ve 18. yaptırım paketlerini onayladığı anımsatıldı.

Bunun "dostça olmayan" bir adım olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetkilerini zayıflattığı vurgulanan açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya'ya karşı siyaset izleyen AB kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Kiev'e askeri destek sağlayan ve Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozma yönünde eylemlerde bulunan kolluk kuvvetleri, devlet ve ticaret kuruluşları personeli, AB üyesi ve Batılı ülkelerin bazı vatandaşlarına Rusya'ya giriş yasağı getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AB ülkelerinin Rusya'ya karşı eylemlerinin Rus siyasetini etkileyemediği belirtilen açıklamada, "Rusya, ulusal çıkarlarını savunma ve yeni adil dünya düzenini koruma yolunda ilerlemeye devam edecek. AB'nin bundan sonraki yaptırım kararlarına da gerekli şekilde karşılık verilecek." denildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanacak kişi sayısına dair bilgi verilmedi.

AB üyesi ülkeler, 14 Mayıs'ta özellikle Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunu hedef alan 17. yaptırım paketini, 18 Temmuz'da ise Rusya enerji sektörünü, petrol taşıdığı gölge filosunu ve bankalarını hedef alan 18. yaptırım paketini onaylamıştı.

  • Rusya
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı
  • yaptırım

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