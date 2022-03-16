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Dünya

Kremlin: Anlaşma paketini açıklamak için erken

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu söyledi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 19:30 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 19:30
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Peskov, gazetecilerin, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusunu cevapladı.

Peskov, "Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti.

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