Kremlin, ABD'nin olası askeri müdahalesine karşı uyarıda bulundu: Çok tehlikeli
Venezuela'da yaşanan darbe girişimi sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada ABD'nin olası askeri müdahalesine karşı uyarıda bulunuldu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'nun kendisini ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıtmasının ardından ABD'nin “tüm seçenekler masada” açıklamasına ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "ABD, Venezuela'da iktidarı ele geçirme girişimi içerisinde. Venezuela'ya yönelik bu dışarıdan müdahale kabul edilemez. Maduro, Venezuela'nın yasal başkanıdır. Venezuela bizden askeri yardım talebinde bulunmadı. ABD'nin askeri müdahaleden bahseden açıklamaları ise çok tehlikelidir." ifadelerine yer verildi.
Dün akşam saatlerinde Juan Guadio'nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Meclis Üyelerine yönelik olası müdahale nedeniyle Venezuela'ya karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.