Kremlin, ABD'nin olası askeri müdahalesine karşı uyarıda bulundu: Çok tehlikeli

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'nun kendisini ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıtmasının ardından ABD'nin “tüm seçenekler masada” açıklamasına ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "ABD, Venezuela'da iktidarı ele geçirme girişimi içerisinde. Venezuela'ya yönelik bu dışarıdan müdahale kabul edilemez. Maduro, Venezuela'nın yasal başkanıdır. Venezuela bizden askeri yardım talebinde bulunmadı. ABD'nin askeri müdahaleden bahseden açıklamaları ise çok tehlikelidir." ifadelerine yer verildi.

Dün akşam saatlerinde Juan Guadio'nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Meclis Üyelerine yönelik olası müdahale nedeniyle Venezuela'ya karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.