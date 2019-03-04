Rusya, INF anlaşmasının yükümlülüklerini resmen askıya aldı

Moskova yönetimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu

Geçtiğimiz yıl Rusya'yı anlaşmadan çekilmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2019'da anlaşmadan çekildi.

ABD'nin ''anlaşmayı ihlal ediyor'' suçlamalarını kabul etmeyen Rusya da, Putin'in söz konusu imzasıyla misilleme olarak anlaşmanın yükümlülüklerini askıya aldı.

INF ANLAŞMASI

1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi. INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.