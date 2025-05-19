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Dünya

Kremlin duyurdu! Putin ve Trump bugün görüşecek

ABD'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk girişimlerine değer verdiklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesinin bugün TSİ 17.00'de yapılmasının planlandığını bildirdi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 13:18 - Güncelleme:
Kremlin duyurdu! Putin ve Trump bugün görüşecek
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin bugün TSİ 17.00'de yapılmasının planlandığını kaydeden Peskov, görüşmede, geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ele alınacağını belirtti.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerine siyasi diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ettiğinin altını çizerek, "ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz ve bundan dolayı Amerikan tarafına minnettarız. Eğer bu girişimler, gerçekten barışçıl yollarla hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, bu kesinlikle tercih edilir." diye konuştu.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun iki liderin kararlarına bağlı olduğunu belirterek, "Görüşmenin verimli olması ve iyice hazırlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "ROMANYA'DAKİ SEÇİM TUHAF"

Romanya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu değerlendiren Peskov, seçimin "tuhaf" olduğunu öne sürerek, "Seçimi kazanma şansına sahip olan ve gerekçesiz olarak yarıştan çıkarılan bir adayın hikayesini biliyoruz." dedi.

Peskov, Avrupa ülkeleri Fransa, İngiltere ve Almanya'nın başka ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.

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