12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2129
  • 5,9809
  • 221.328
  • 103.127
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Guaido'dan mektup almadık, eğer bir mektup alırsak değerlendiririz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'dan mektup almadıklarını belirterek 'Eğer bir mektup alırsak değerlendiririz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'dan mektup almadıklarını belirterek "Eğer bir mektup alırsak değerlendiririz. Ancak Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımıyoruz." dedi.
 
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Rusya'nın, Venezuela'nın altın satışıyla ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirten Peskov, "Bu konuya ilişkin bir bilgimiz yok. Ancak Venezuela altın satmak istiyorsa bu onların egemenlik hakkıdır." diye konuştu.
 
Guaido'nun Rusya ve Çin'e birer mektup göndererek destek istediğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Böyle bir mektup almadık. Eğer bir mektup alırsak değerlendiririz. Ancak Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımıyoruz. Rusya'nın Venezuela'daki ortağı Nicolas Maduro ve onun hükümetidir." ifadelerini kullandı.
 
Rusya'nın, Venezuela'daki siyasi gelişmelerden bağımsız olarak bu ülkeyle ilişkilerini sürdüreceğine işaret eden Peskov, "Her durumda, bu ülkedeki politik duruma ilişkin gelişmelere bakılmaksızın, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ve karşılıklı iş birliğinin devam etmesini umuyoruz." dedi.

Petrol zengini Suriye´de dram

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

ÖSYM, ÖABT'te değişikliğe gitti

ÖSYM, ÖABT'te değişikliğe gitti

IMF iddialarına çok sert yanıt

IMF iddialarına çok sert yanıt

"BM heyeti ses kayıtlarını dinleyecek"

'BM heyeti ses kayıtlarını dinleyecek'

'Venezuela’ya altın ya da silah taşımadık'

'Venezuela’ya altın ya da silah taşımadık'

FETÖ'nün 'Maceracısı' için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün 'Maceracısı' için istenen ceza belli oldu

'Türkiye ile aynı gemideyiz'

'Türkiye ile aynı gemideyiz'

Yerli ve milli savunmada yeni hamle

Yerli ve milli savunmada yeni hamle
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA