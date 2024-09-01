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Dünya

Kremlin: Harris, Trump'a göre daha öngörülebilir bir rakip

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda ABD seçimlerinde bir adayları olmadığını ancak Demokratların adayı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a göre daha öngörülebilir bir rakip olduğunu söyledi.

IHA1 Eylül 2024 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Kremlin: Harris, Trump'a göre daha öngörülebilir bir rakip
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ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi büyük bir merakla beklenirken, Rusya'dan adaylar hakkında açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda ABD seçimlerinde bir adayları olmadığını belirterek, "Ama tabii ki Demokratlar daha öngörülebilir. Putin'in Biden'ın öngörülebilirliği hakkında söyledikleri, Bayan Harris de dahil olmak üzere neredeyse tüm Demokratlar için geçerli" dedi.

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ABD İLE İLİŞKİLER

Washington ile ilişkilerde bir iyileşme beklentilerinin olmadığını belirten Peskov, "ABD'nin ülkemizin çıkarlarını çiğnemeye yönelik adımları kabul edilebilir sınırları aştı" ifadelerini kullandı.

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TRUMP'IN SAVAŞI DURDURMA ÇIKIŞI

Kremlin sözcüsü, Ukrayna krizini Trump'ın vaat ettiği şekilde bir gecede çözecek sihirli bir değneğin olmadığını vurgulayarak, bir sonraki ABD başkanının göreve başlama konuşmasında Washington'un Ukrayna'ya askeri yardımı durdurduğunu ve barış görüşmeleri çağrısında bulunduğunu duyuracağını hayal etmenin "fantezi" olduğunu söyledi.

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