Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin INF tartışmasında ABD'yi 'manipülasyon' yapmakla suçladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmaktaki gerçek niyetini saklamak için 'manipülasyon' yapmakla suçladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, INF ile ilgili olarak Rusya'ya yöneltilen suçlamaları değerlendirdi.

Hem NATO'nun hem farklı tarafların Rusya'ya yönelik açıklamalar yaptığına işaret eden Peskov, gerilimin tırmandırıldığını söyledi.

Peskov, "Bu, ABD'nin INF'den ayrılmasında gerçek hedefin saklanması için manipülasyon yapılmasıdır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA