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Kremlin 'İsrail seçimlerine müdahale' iddialarını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İsrail dahil hiçbir ülkenin seçimlerine müdahalede bulunmadıklarını belirterek, 'Gelecekte de böyle bir planımız yok.' dedi.

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Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlere bir yabancı ülkenin müdahalede bulunduğuna ilişkin iddiaları değerlendirdi.

İsrail'deki basın kuruluşlarında çıkan söz konusu iddialara itibar edilmemesi gerektiğini savunan Peskov, "Rusya, İsrail dahil hiçbir ülkenin seçimlerine müdahale etmedi. Gelecekte de böyle bir planımız yok." diye konuştu.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Yabancı bir ülke, bilgisayar korsanları ve siber teknolojilerin yardımıyla İsrail'in genel seçimlerine müdahalede bulunacak. Bu ülkenin siyasi amacını bilmiyorum ancak bu olacak." demişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı bildirilmiş, İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

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