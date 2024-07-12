Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda diyaloğa açık olduğunu belirten Peskov, "Kremlin herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirli bir dünya görüşüne dayalı anlaşmalara açık olduğunu defalarca söylemişti." diye konuştu.

"BİR BÜTÜN İÇİNDE ELE ALMAMIZ GEREKİYOR"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, tüm konuların bir bütünlük içerisinde masaya yatırılması gerektiğine işaret ederek "Bazı konuları mevcut durumun genel bağlamından çıkarmak mümkün değil, her şeyi bir bütün içinde ele almamız gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN ŞİÖ ÜYELİĞİ

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) olası üyeliğine ilişkin istişare edilmesi gereken konular olduğunu belirten Peskov, Türkiye'nin NATO üyeliği ile Avrupa Birliği yükümlülüklerine işaret etti.