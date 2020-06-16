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Dünya

Kremlin: NATO'ya karşı gerekli önlemleri almak zorundayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun askeri altyapısını ülkesinin sınırlarına doğru genişletmesine karşı gerekli önlemleri almak zorunda olduklarını söyledi.

AA16 Haziran 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 15:31
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'ya gelişmiş yetkilere sahip ortaklık statüsü vermesini değerlendirdi.

"Bunun Avrupa'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünmüyoruz." diyen Peskov, NATO'nun askeri altyapısını Rusya’nın sınırlarına doğru genişlettiğine dikkati çekti.

Peskov, "Buna karşı kendi güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri almak zorundayız." şeklinde konuştu.

NATO'nun "yüzleşme aracı" olarak oluşturulduğunu belirten Peskov, "NATO'nun farklı formatlarda yeni ülkeleri içine almasıyla ilgili süreçleri dikkatle takip ediyoruz." dedi.

Geçen hafta NATO Ukrayna'ya, "Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı" statüsü verme yönünde karar almıştı.

Ukrayna hükümeti de bu kararı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

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