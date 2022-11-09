İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2022 Çarşamba / 15 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6035
  • EURO
    18,7316
  • ALTIN
    1022.66
  • BIST100
    4419.92
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin: Nükleer silah denetimiyle ilgili temaslar önceden duyurulmaz
Dünya

Kremlin: Nükleer silah denetimiyle ilgili temaslar önceden duyurulmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında nükleer silahları denetleme konusundaki temasların önceden duyurulamayacağını söyledi.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Kremlin: Nükleer silah denetimiyle ilgili temaslar önceden duyurulmaz
ABONE OL

Peskov, gazetecilere ABD'nin "New START" anlaşması kapsamında Rusya ile görüşmeler yapılacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Bu hususta konuşmanın "erken" olduğunu vurgulayan Peskov, "İlişkilerimizin dokusu çok ince. Diyaloğun olduğu söylenemez." dedi.

Moskova ile Washington arasında planlanmış temaslar olmadığına dikkati çeken Peskov, "Ara sıra ve sistematik olmayan temaslar önceden duyurulmaz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün Rusya ile nükleer silahları azaltmayı hedefleyen "New START" anlaşması kapsamında karşılıklı denetlemeleri yeniden başlatmak üzere yakın zaman içinde istişare görüşmeleri yapacağını bildirmişti.

Price, denetimleri yeniden başlatmak üzere yapılacak toplantının yeri ve zamanı konusunda herhangi bir detay vermemişti.

Komite, en son Ekim 2021'de toplanmıştı ve Rusya ağustos ayında ABD'nin denetimlere izin vermediği gerekçesiyle Amerikalı denetçilerin Rus nükleer silahlarını denetleme çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.