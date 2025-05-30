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Dünya

Kremlin: Pazartesi günü Ukrayna görüşmelerine hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, 'Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar.' dedi.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Kremlin: Pazartesi günü Ukrayna görüşmelerine hazırız
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın güvenliği konusunun Avrupalılarla istişare edilmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Onlarsız yapamayız. Ancak pazartesi günü İstanbul'da yapılacak toplantıda gündemde doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri olacak." diye konuştu.

Rus heyetinin İstanbul'daki 2 Haziran müzakerelerinde hazır olacağını vurgulayan Peskov, "Rus müzakere heyeti İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar." ifadesini kullandı.

Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye'de bir zirve olasılığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz." dedi.

İstanbul'daki 2. tur müzakerelerde Rusya ve Ukrayna'nın hazırladığı memorandumların ele alınmasını umduklarını vurgulayan Peskov, "Şu anda herkes doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerine odaklanıyor. Geçici ateşkes koşullarının bir listesini geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte, Karadeniz'deki seyrüseferin güvenliği bir şekilde gelecekteki çözümlerin bir parçası haline gelecektir." diye konuştu.

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