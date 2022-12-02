İki lider görüşecek mi? Biden'ın teklifine Rusya'dan ilk cevap!

Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, rusya'nın yeni topraklarını tanımıyor. Bu durum müzakereler için karşılıklı temel arayışını karmaşık hale getiriyor. Ancak, hedeflerimize ulaşmak için Putin bütün taraflarla görüşmeye açık. Hedeflerimize ulaşmak için en tercih edilen yol diplomatik yöntemler" dedi.

Bununla birlikte Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan çıkmaya hazır olup olmadığı sorusu üzerine "Ukrayna' da özel askeri operasyon devam ediyor" yanıtını verdi.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.