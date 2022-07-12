Tahran'da sürpriz Erdoğan-Putin görüşmesi

Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da buluşacak.

Kremlın Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Ukrayna'da barış görüşmelerinin yenilenmesine ilişkin bir tatışma olmadığını belirterek, "Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 19 Temmuz'da Tahran'da görüşecektir" dedi.

Bununla birlikte Peskov, Ukraynalılar için Rus pasaportu alınmasının kolaylaştırılacağını aktardı. Peskov, birçok Ukraynalının Rus vatandaşı olmak istediğini söyledi.