IHA 20 Mart 2020 Cuma 16:47 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım ziyaretinde tokalaştığı kişilere daha önce koronavirüs testi yapıldığı ile ilgili iddialar üzerine Rus gazeteciler Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’a Putin’in Korona virüsü testi yaptırıp yaptırmadığını sordu. Sorulara cevap veren Peskov, "Devlet Başkanı’nın korona virüs testi yaptırmasına gerek yok, zira belirtilerini taşımıyor. Tanrı’ya şükür kendisini harika hissediyor ve çalışmaya devam ediyor" dedi.

Kırım’da Putin ile temas kuranların daha önce koronavirüs testinden geçtiği ile ilgili iddiaları cevaplandıran Peskov, "Bunların makul önlemler olduğunu düşünüyoruz. Devlet Başkanı’nın ve çevresindeki herkesin sorunsuz şekilde çalışmaya devam etmesi için önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.