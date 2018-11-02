Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin ve Trump ay sonunda Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 toplantısında görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ay sonunda Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 toplantısında bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ay sonunda Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 toplantısında bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri paylaştı

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA