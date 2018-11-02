Putin ve Trump ay sonunda Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 toplantısında görüşecek Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ay sonunda Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 toplantısında bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı