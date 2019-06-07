Kremlin: Putin ve Trump bu ay Japonya'da görüşebilir
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay Japonya'da görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi.
- İHA
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un bu gün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay içinde Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleşecek olan G20 zirvesinde görüşme şanslarının olduğu bildirdi. Açıklamada, "Elbette bir şans var. Görüşmenin olabileceğine dair bir şans var" dedi.
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