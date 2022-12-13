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Dünya

Kremlin: Rus askerlerinin yılbaşına kadar Ukrayna'dan çıkması söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerinin yıl sonuna kadar Ukrayna'dan çıkma ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi.

AA13 Aralık 2022 Salı 14:23 - Güncelleme:
Kremlin: Rus askerlerinin yılbaşına kadar Ukrayna'dan çıkması söz konusu değil
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Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'ya Ukrayna'nın topraklarında bulunan askerlerini yılbaşına kadar çekme çağrısını gazetecilere değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'dan yılbaşına kadar çekilmeyeceğine işaret eden Peskov, "Bu söz konusu olamaz." dedi.

Barış görüşmeleri için Ukrayna'nın "gerçekleri" kabul etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Peskov, "Ukrayna tarafının uzun süre içinde şekillenen gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçekler, Rusya'ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor. Bu gerçekleri göz önünde bulundurmadan çözüm sürecinde ilerleme sağlamak mümkün değil." diye konuştu.

- PUTİN İLE Şİ ARASINDA YENİ TEMASLAR HAZIRLANIYOR

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yıl sonuna kadar yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya, iki liderin sürekli temas halinde olduğu yanıtını verdi. Peskov, "Gerçekten de bu temasları devam ettirmeye hazırlanıyoruz. Bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği konusunda sizi bilgilendireceğiz." dedi.

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