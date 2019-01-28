13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2912
  • 6,0455
  • 221.323
  • 102.743
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: Rusya'nın Venezuela'da muhalefetle temas planı yok

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile temas kurmadıklarını öne sürerek, 'Böyle bir planımız da yok. Başka ülkelerin yaptığı gibi Venezuela'nın iç işlerine karışmak durumu sadece daha da kötüleştirir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'da yaşanan sorunların Venezuela halkı tarafından çözülmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bu konuda diğer tüm ülkelerin verebileceği yegane destek, bazı ülkelerin aksine Venezuela'nın iç işlerine karışmamak olur." diye konuştu.

Rusya'nın Guaido ile temasta olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır Guaido ile temasımız olmadı. Böyle bir planımız da yok. Başka ülkelerin yaptığı gibi Venezuela'nın iç işlerine karışmak, durumu sadece daha da kötüleştirir." dedi.

Rusya'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu korumak için ülkeye özel birlik taşıyan bir uçak gönderdiğine ilişkin iddiaları da değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

"Böyle bir bilgiye sahip değiliz, zira hava trafik kontrolörlüğü yapmıyoruz. Bu tür iddialar komplo teorisi alanına giriyor. Ülkede çok sayıda resmi görevlinin Maduro'yu koruduğunu zaten görebiliyoruz, böyle yalan haberlere inanmayın."

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan Astana açıklaması! Tarih verildi

Rusya'dan Astana açıklaması! Tarih verildi

PM toplantısı sonrası CHP'de toplu istifa

PM toplantısı sonrası CHP'de toplu istifa

Guaido'dan İsrail’e teşekkür

Guaido'dan İsrail’e teşekkür

Türkiye Kardak'a 2 savaş gemisi gönderdi

Türkiye Kardak'a 2 savaş gemisi gönderdi

İran’dan Fransa’nın imalarına yalanlama: Bunu teyit edemem

İran’dan Fransa’nın imalarına yalanlama: Bunu teyit edemem

Başkan Erdoğan uyarmıştı: 81 ilin valiliğine talimat verildi

Başkan Erdoğan uyarmıştı: 81 ilin valiliğine talimat verildi

Tartışma büyüyor: S. Arabistan'ın kanalı ülkeyi karıştırdı

Tartışma büyüyor: S. Arabistan'ın kanalı ülkeyi karıştırdı

'Fırat’ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız'

'Fırat’ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız'
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´nın süpersonik Tu-22M3 bombardıman uçağı yere böyle çakıldı

Rusya´nın süpersonik Tu-22M3 bombardıman uçağı yere böyle çakıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA