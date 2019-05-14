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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD-Çin ticaret savaşı, Rusya'nın savaşı değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Çin arasındaki “ticaret savaşının” küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, “Ancak bu bizim savaşımız değil. Rusya, Pekin ve Washington ile bağımsız ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor.” dedi.

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Peskov, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir sonuç alınamaması sonrasında yaşanan gelişmelere yönelik başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının, küresel ekonomiyi de etkileyeceğini belirten Peskov, “Bu etki yalnızca olumsuz yönde olabilir. Ancak bu savaşın Rus ekonomisi üzerindeki olası etkilerini de abartmamak gerekiyor. Ekonomimiz belki istediğimiz kadar hızlı büyümüyor ancak yeteri kadar istikrarlı bir ivmede ilerliyor.” diye konuştu.

Rusya’nın, söz konusu ticaret savaşına yönelik atacağı adımları da değerlendiren Peskov, “ABD ve Çin ticaret savaşına girebilir ancak bu bizim savaşımız değil. Rusya, Pekin ve Washington ile bağımsız ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, ABD’nin İran’a yönelik “azami baskı” siyasetini de eleştirerek, “İran’ı köşeye sıkıştırmaya yönelik bu siyaset asla sonuç getirmez. Tam tersine, müzakere ve çözüm süreçleri durma noktasına gelir.” dedi.

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