13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8312
  • 6,5606
  • 239.076
  • 96.108
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Zelenskiy yapacağı somut işlere göre değerlendirilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da seçimleri kazanan komedyen Vladimir Zelenskiy için 'Yapacağı somut işlere göre değerlendirilecek' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin galibi komedyen Vladimir Zelenskiy ile Rusya'nın birlikte çalışmasının, yapacağı işlere göre değerlendirilebileceğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, komedyen Zelenskiy'in seçimdeki zaferini değerlendirdi.

"TEBRİK KONUSU İÇİN ERKEN"

Resmi sonuçların henüz açıklanmadığını hatırlatan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in, Zelenskiy'i tebrik etmesi konusunda konuşmak için çok erken." dedi.

Putin'in Zelenskiy ile çalışıp çalışmayacağı hususunda Peskov, "Yapacağı somut işlere göre değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna halkının seçimine saygı duyduğunu da dile getirdi. 

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

Aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Sri Lanka'daki terör saldırısında oklar yerel militan grubu işaret ediyor

Sri Lanka'daki terör saldırısında oklar yerel militan grubu işaret ediyor

Şok olay! Kamyonette ele geçirildi, tam 800 kg

Şok olay! Kamyonette ele geçirildi, tam 800 kg

Akkuzulu Muhtarı: Kesinlikle organize bir olay yok

Akkuzulu Muhtarı: Kesinlikle organize bir olay yok

Türk mühendisler yaptı, Avrupa orduları peşinde

Türk mühendisler yaptı, Avrupa orduları peşinde

Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar

Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar
 

POPÜLER HABERLER

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Prim eksiği olana müjdeli haber: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Prim eksiği olana müjdeli haber: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Emeklilikte çifte maaş!

Emeklilikte çifte maaş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA