Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Zelenskiy yapacağı somut işlere göre değerlendirilecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da seçimleri kazanan komedyen Vladimir Zelenskiy için 'Yapacağı somut işlere göre değerlendirilecek' dedi.
- AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin galibi komedyen Vladimir Zelenskiy ile Rusya'nın birlikte çalışmasının, yapacağı işlere göre değerlendirilebileceğini söyledi.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, komedyen Zelenskiy'in seçimdeki zaferini değerlendirdi.
"TEBRİK KONUSU İÇİN ERKEN"
Resmi sonuçların henüz açıklanmadığını hatırlatan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in, Zelenskiy'i tebrik etmesi konusunda konuşmak için çok erken." dedi.
Putin'in Zelenskiy ile çalışıp çalışmayacağı hususunda Peskov, "Yapacağı somut işlere göre değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın Ukrayna halkının seçimine saygı duyduğunu da dile getirdi.
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