İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2023 Pazartesi / 2 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8088
  • EURO
    20,4992
  • ALTIN
    1165.39
  • BIST100
    5560.76
Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Batı tedirgin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan ülkelerin bundan ötürü sorumlu olacaklarını belirterek 'Varşova dahil Avrupalı ülkeler, Berlin'i uluslararası tecritle tehdit ediyor. Tüm bunlar, ittifak üyeleri arasındaki tedirginliğin sürekli arttığını, büyüdüğünü gösteriyor.' dedi.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Peskov: Batı tedirgin
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da başta Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası tank sevkiyatını gazetecilere değerlendirdi.

Gündemdeki olası tank sevkiyatı nedeniyle Avrupa'daki ülkelerin birbirlerini suçlamaya başladıklarına işaret eden Peskov, "Varşova dahil Avrupalı ülkeler, Berlin'i uluslararası tecritle tehdit ediyor. Tüm bunlar, ittifak üyeleri arasındaki tedirginliğin sürekli arttığını, büyüdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatından sorumlu olduklarını belirten Peskov, "Ukrayna'nın teknolojik seviyesini artırma ve silah pompalanmasıyla doğrudan veya dolayı olarak bağlantılı tüm ülkeler bu durumdan sorumludur." dedi.

Peskov, silah sevkiyatının Ukrayna'ya zarar verdiğini kaydederek "Asıl mesele, tüm bu eylemlerin ve sözde desteğin bedelini Ukrayna halkının ödeyecek olmasıdır." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.