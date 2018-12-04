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Kremlin Sözcüsü Peskov: Protestolar Fransa’nın iç meselesidir

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa’daki Sarı Yelekliler protestolarının iç mesele olduğunu söyledi.

  • İHA
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa’da akaryakıt vergilerine tepkilerini gösteren 'Sarı Yelekliler'in 15 gündür devam eden protestolarını değerlendirdi. Peskov, “Protestolar Fransa’nın iç meselesidir, Fransa Rusya’nın önemli bir ortağıdır” ifadelerini kullandı. Paris’teki olayların can kaybı olmadan bitmesini temenni eden Peskov, ABD’nin Paris’teki protestolarda rolü olup olmadığı sorusuna, “Rusya, ABD’nin Paris’teki gösterilerde bir etkisi olmadığını görüyor” yanıtını verdi.
 
Sarı Yelekliler'in Paris protestolarında bugüne kadar 100 kişinin yaralandığı biliniyor.
 

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