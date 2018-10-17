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Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, İstanbul'daki dörtlü zirveye katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin katılacağı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık yapıldığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki bu zirveye katılacağını söyledi.

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında İstanbul'da dörtlü bir zirve gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldığını, zirvenin yakın zamanda gerçekleştirileceğini söylemişti.
Gazeteciler, Peskov'a Putin'in İstanbul'da yapılacak dörtlü zirveye katılıp katılmayacağını sordu.
 
Peskov, "Evet, bu yönde bir hazırlık yapılıyor" yanıtını verdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İstanbul'da Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri arasında dörtlü bir zirve gerçekleştirileceğini ifade etmiş ancak zirve gerçekleşmemişti.
 
(Sputnik Türkiye)

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