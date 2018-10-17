Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, İstanbul'daki dörtlü zirveye katılacak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin katılacağı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık yapıldığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki bu zirveye katılacağını söyledi.