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Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin yine de Trump ile görüşmeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme planını iptal etmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Peskov, “Tüm olanlara rağmen yine de Putin, Trump ile görüşmeye hazır” dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD tarafının G-20 Zirvesi'nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi tek taraflı olarak iptal etmesinden sonra, “Kremlin, ABD tarafının Buenos Aires'teki iki devlet başkanının planlanan toplantısını iptal etme kararını üzüntüyle karşılıyor. Yine de Putin, ABD’li mevkidaşıyla görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.
 
Peskov ayrıca toplantının iptalinin olumsuzluğa neden olduğunu söyleyerek, “Bu görüşmenin iptali gündemdeki uluslararası ve Rusya-ABD arasındaki meselelerin süresiz olarak ertelendiği anlamına geliyor” dedi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinden sonra Twitter hesabından Putin ile görüşmesinin gerçekleşmemesinin muhtemel olduğunu söylemişti. Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme Trump’ın çekilmesiyle iptal edilmişti.
 

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