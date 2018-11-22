Kremlin üzerinden 3 kişinin helikoptere bağlı bir iple taşınması Rusya'da gündem oldu
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin üzerinden 3 kişinin helikoptere bağlı bir iple taşınması ülkede gündem oldu.
- İHA
Kremlin Sarayı’nın semalarında bir helikopterin 3 kişiyi taşıdığına dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Görüntülerde helikoptere bağlı bir tabaka üzerindeki 3 kişinin Kremlin Sarayı’nın üzerinde de geçirilerek başka bir noktaya bırakıldığı kaydedildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ise bu kişilerin kim olduğu ve ne amaçla taşındıkları ülke gündemine oturdu.
Rus basınının ısrarları üzerine açıklama yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi ise konu hakkındaki soruların yanıtlanmayacağını bildirdi.
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