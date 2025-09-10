İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2856
  • EURO
    48,3791
  • ALTIN
    4844.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin'den AB ve NATO'ya tepki: Provokasyonla suçlanıyoruz
Dünya

Kremlin'den AB ve NATO'ya tepki: Provokasyonla suçlanıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'nın hava sahasını ihlal eden bazı insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki göstererek, 'Avrupa Birliği (AB) ve NATO, herhangi bir kanıt sunmadan her gün Rusya'yı provokasyonla suçluyor.' dedi.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Kremlin'den AB ve NATO'ya tepki: Provokasyonla suçlanıyoruz
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının "korkunç sonuçlara" yol açabileceği uyarısında bulunan Peskov, "Bunu anlamayan ya da anlamak istemeyen ülkelerin yanı sıra, bu gerçekliği çok daha iyi anlayan ülkeler de var." ifadesini kullandı.

Polonya'nın hava sahasını ihlal eden İHA'lar konusunda Rusya'yı suçlamasını değerlendiren Peskov, "AB ve NATO, herhangi bir kanıt sunmadan her gün Rusya'yı provokasyonla suçluyor." dedi.

Peskov, Polonya'nın olay hakkında Rusya ile temasa geçmediğini de söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugünkü olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.