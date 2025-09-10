Kremlin'den AB ve NATO'ya tepki: Provokasyonla suçlanıyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının "korkunç sonuçlara" yol açabileceği uyarısında bulunan Peskov, "Bunu anlamayan ya da anlamak istemeyen ülkelerin yanı sıra, bu gerçekliği çok daha iyi anlayan ülkeler de var." ifadesini kullandı.

Polonya'nın hava sahasını ihlal eden İHA'lar konusunda Rusya'yı suçlamasını değerlendiren Peskov, "AB ve NATO, herhangi bir kanıt sunmadan her gün Rusya'yı provokasyonla suçluyor." dedi.

Peskov, Polonya'nın olay hakkında Rusya ile temasa geçmediğini de söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugünkü olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.