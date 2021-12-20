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Dünya

Kremlin'den açıklandı! Putin, Narendra Modi ile görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Asya Pasifik bölgesindeki durumu görüştüğü bildirildi.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 19:14 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 19:16
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Modi ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ve Hindistan arasında yapılan anlaşmaların uygulanması konusunun ele alındığı görüşmede, Asya Pasifik bölgesindeki durum dahil uluslararası istikrar ve güvenlik ile ilgili konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, çeşitli alanlardaki temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

- RUSYA VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ TEMASLAR

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, 6 Aralık'ta başkent Yeni Delhi'de bir araya gelmişti.

Putin ve Modi, görüşme sonucu ortak bildiri imzalamıştı. 99 maddeyi içeren ortak bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kapsamlı şekilde reform edilmesi çağrısında bulunulmuş, Afganistan ile Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık teyit edilmişti.

Görüşme sonucu, iki ülke arasında 2021'den 2030'a kadar askeri teknik iş birliği anlaşması yapılmıştı.

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