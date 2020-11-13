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Dünya

Kremlin'den Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülen Rus helikopteriyle ilgili yeni açıklama

Rusya'ya ait helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Bakü'nün özrünü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in anında reaksiyon göstermesi ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye hazır olmasından dolayı kabul ettiklerini söyledi.

13 Kasım 2020 Cuma 11:46 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:56
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Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Moskova yönetiminden yeni açıklama geldi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Bakü’nün Ermenistan’da Rus Mi-24 helikopterini düşürmesiyle ilgili özrünü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in anında reaksiyon göstermesi ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye hazır olmasından dolayı kabul ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında düşürülmüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp özür dilemiş ve suçluların cezalandırılacağını söylemişti. Azerbaycan ve Ermenistan’da konuyla ilgili cezai dava başlatılmıştı. Olayda iki asker hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmıştı.

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