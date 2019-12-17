Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan ile Putin'in ocak ayındaki görüşmesinde Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarının da görüşüleceği belirtildi.
Kremlin, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ocak ayında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Kremlin'den yapılan açıklamada "Ocak ayındaki görüşmede, Türkiye'nin Libya'ya askeri destek sağlamasına yönelik plan da gündeme gelecek." denildi.
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