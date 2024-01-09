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Dünya

Kremlin'den 'Batı silahları' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus topraklarına yönelik saldırıların Batılı ülkelerde üretilen top ve füzelerle düzenlendiğini söyledi.

AA9 Ocak 2024 Salı 15:29 - Güncelleme:
Kremlin'den 'Batı silahları' açıklaması
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Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Kiev yönetiminin askeri unsurları değil sivil hedefleri vurmaktan, şehir merkezine saldırı düzenleyerek misket bombası kullanmaktan çekinmediği için mümkün oldu. Şehir merkezinde askeri unsur bulunmuyor. Elbette ordumuz, bu tehlikeyi önce en aza indirmek, sonra tamamen ortadan kaldırmak için elinden geleni yapmaya devam edecek. Bunun için özel askeri operasyon devam ediyor."

Peskov, Rus topraklarına saldırıların Batılı ülkelerde üretilen silahlarla düzenlendiğini belirterek, "Topraklarımıza, sivil unsurlara, yılbaşı öncesi Belgorod kentinin merkezine yönelik saldırılar, Almanya, Fransa, İtalya, ABD ve diğer ülkelerde üretilen top ve füzelerle düzenleniyor. Bunu unutmamalıyız." dedi.

Dmitriy Peskov, ABD'nin, "Rusya'nın, Ukrayna'ya Kuzey Kore'de üretilen silahla saldırılar düzenlediği" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu ise yorumsuz bıraktı.

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