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Dünya

Kremlin'den Batılı ülkelere suçlama

Kremlin, Kuzey Akım'da durdurulan sevkiyatlar nedeniyle Batılı ülkeleri suçladı.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması halinde Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatlarının başlayabileceğini belirterek, "Yaptırımlar, hatta bakım yapmamızı, uygun yasal garantiler olmadan sevkiyat yapmamızı, yasal garantiler vermemizi engelliyor. Durumu mevcut hale getiren, Batılı devletlerin dayattığı bu yaptırımlardır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaşanan sorunlarda Rusya'ya yönelik suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Kuzey Akım'la ilgili sorunların Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle yaşandığını anlatan Peskov, "Hattaki destek üniteleri yaptırımlar nedeniyle ortadan kalktı ve tüm yük tek bir üniteye bindirilmişti ve bu ünitenin de ciddi bir bakıma ihtiyacı var." dedi.

Kuzey Akım'dan sevkiyatların, yaptırımların kalkması halinde tekrar başlama ihtimaline yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle. Yaptırımlar, hatta bakım yapmamızı, uygun yasal garantiler olmadan sevkiyat yapmamızı, yasal garantiler vermemizi engelliyor. Durumu mevcut hale getiren, Batılı devletlerin dayattığı bu yaptırımlardır." diye konuştu.

Peskov, Avrupa'da artan enerji faturalarına yönelik gerçekleşen çeşitli protestoları da değerlendirerek, "Avrupa'da hayat şartları kötüleşiyor. Sıradan vatandaşların ülkelerindeki yönetimlere giderek daha fazla sorusu olacaktır." dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül'de, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

  • Kremlin
  • Dmitriy Peskov
  • Kuzey Akım

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