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Dünya

Kremlin'den Biden'ı kızdıracak açıklama: Putin'in önemli işleri var

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yapılacak yaptırımlarla ilgili konuşmasını Putin'in izlemediğini ve şu anda önemli bir toplantıda olduğunu söyledi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 08:24
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yapılacak yaptırımlarla ilgili konuşmasına yanıt verdi.

"İZLEMEDİ, TOPLANTISI VAR"

Peskov RIA haber ajansına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırımları açıklayan konuşmasını izlemediğini ve şu anda bir toplantıda olduğunu söyledi.

2 BANKAYA YAPTIRIM KARARI

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını 'işgalin başlangıcı' olarak nitelendirerek "Rusya'ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 2 finans kurumuna, Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası'na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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