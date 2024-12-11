İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8699
  • EURO
    36,6683
  • ALTIN
    3022.22
  • BIST100
    10051.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kremlin'den İsrail'e Suriye tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de 'sahadaki gerçekler' üzerinden ilerlenmesi gerektiğini belirterek, '(İsrail'in) Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları halihazırda istikrarsızlaşan Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak.' dedi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Kremlin'den İsrail'e Suriye tepkisi
ABONE OL

Peskov, Suriye'deki gelişmelere ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Suriye'ye zamanında destek verdiğini ve bunun için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Peskov, "Ancak maalesef olayların seyri şu anda sahip olduğumuz duruma yol açtı. Artık sahadaki gerçekler üzerinden ilerlemek gerekli." diye konuştu.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarını eleştiren Peskov, "Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları halihazırda istikrarsızlaşan Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak. Durumu meşru bir yöne getirme umutlarını elde etmek için (Suriye'nin) mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Elbette Suriye'de şu anda durumu kontrol edenlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Üslerimiz ve diplomatik misyonlarımız orada bulunduğu için bu gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın güvenlik çıkarlarını sağlamak için adımlar atmaya devam edeceklerini kaydeden Peskov, "(Ukrayna'daki) Özel askeri operasyon ülkemiz için mutlak önceliktir ve operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacaktır." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.