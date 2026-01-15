İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Kremlin'den Kiev'e mesaj: Süreniz daralıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sorumluluk alması gerektiğini belirterek Kiev yönetiminin karar verme süresinin tükendiğini söyledi.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Kremlin'den Kiev'e mesaj: Süreniz daralıyor
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sorumluluk üstlenmesi ve uygun karar alması gerektiğini belirterek, "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna krizinin çözüm sürecini engelleyenin Zelenski olduğu yönündeki görüşüne katıldıklarını belirten Peskov, "Bu gerçekten de böyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus tarafı çözüm sürecine açık. Amerikan tarafı, Trump ve Kiev yönetimi, Rusya'nın pozisyonunu iyi biliyor. Bu tutarlı bir pozisyon." şeklinde konuştu.

Durumun Kiev yönetimi için kötüleştiğini söyleyen Peskov, "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor. Zelenski'nin sorumluluk üstlenerek uygun karar alması için zaman geldi. Şimdilik Kiev bunu yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Rusya'yı ziyaret etmesi ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti:

"Amerikalı müzakerecilerle mevcut iletişim kanalları çalışmaya devam ediyor. Bu diyalog sürüyor. Tarih üzerinde mutabık kalındığında, böyle bir ziyaretin gerçekleşeceğini umuyoruz. Diyalogun sürdürülmesi gerekli ve önemli. Amerikalılar, hem Ukraynalılar ve hem de Avrupalılar ile çok sayıda görüşme yaptı. Rus tarafının da devam eden görüşmeler hakkındaki görüşünü dile getirmesi önemli."

Sözcü Peskov, Rusya'nın, Çin ve Küresel Güney ülke askerlerinin yer alması şartıyla Ukrayna'da barış gücünün konuşlandırılmasını kabul etmeye hazır olduğu yönündeki iddialara dair ise "Bunu doğrulayamam." diye konuştu.

Putin'in daha önce, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Peskov, bu teklife ABD'den yanıt beklediklerine işaret etti.

Peskov, "Daha elverişli bir anlaşma, herkesin yararına olurdu, ancak bunun geliştirilmesi karmaşık ve uzun bir süreç." dedi.

