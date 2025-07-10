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Dünya

Kremlin'den müzakere mesajı: Barışçıl çözüm tercihimiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile olası müzakerelere dair açıklamalarda bulunarak, Kiev'den sinyal beklediklerini söyledi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Kremlin'den müzakere mesajı: Barışçıl çözüm tercihimiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan müzakerelere devam edip etmeyeceği konusunda sinyal beklediklerini belirterek, "Hedeflere barışçıl diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ediyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik söyleminin sertleşmesinin barış sürecini frenlediği söylenebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, buna katılmadığını, Ukrayna'dan müzakerelere devam edip etmeyeceği konusunda sinyal beklediklerini vurguladı.

Dmitriy Peskov, "Kiev yönetiminden, üçüncü tur müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda sinyali beklemek lazım. Hedeflere barışçıl diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ediyoruz. Ancak bu gerçekleşene kadar (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam edecek. Karadaki gerçekler her gün değişiyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de doğrudan görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, "İmzalanması beklenen barış anlaşması, Güney Kafkasya'da öngörülebilirlik, istikrar ve barışı sağlayacak. Bu süreci destekliyoruz." diye konuştu.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Ukrayna müzakereleri
  • Dmitriy Peskov

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