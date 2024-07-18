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Dünya

Kremlin'den NATO'ya Karadeniz mesajı: Türkiye yöneticidir ve görevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirmektedir

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO gemilerinin Karadeniz'de yoğunlaşmasına imkan sağlayacak Ukrayna'nın stratejisini, ilave tehdit olarak kabul ettiklerini belirtti. Açıklamasında ayrıca Montrö Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Peskov, 'Türkiye yöneticidir ve görevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirmektedir' dedi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Kremlin'den NATO'ya Karadeniz mesajı: Türkiye yöneticidir ve görevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirmektedir
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Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin ülkenin deniz güvenliği stratejisine ilişkin kararını yürürlüğe koyan kararnamesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Peskov, NATO kuvvetlerinin Karadeniz'de kalıcı varlığını sağlamanın temel hedefler arasında yer aldığı stratejiyle ilgili olarak, "İttifakın üyesi olan kıyı devletler Bulgaristan ve Romanya'yı da hesaba katarak, NATO gemilerinin (Karadeniz'deki) yoğun varlığı, özellikle NATO devletlerinin Ukrayna çevresindeki çatışmalara doğrudan katılımı göz önüne alındığında elbette Rusya Federasyonu için ilave tehdit oluşturuyor. Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır." dedi.

"TÜRKİYE YÖNETİCİDİR"

Karadeniz dışındaki devletlerin Karadeniz'de kalışları ile ilgili düzenlemelerin Montrö Sözleşmesi'nde sıkı bir şekilde düzenlendiğini hatırlatan Peskov, "Bu durumda Türkiye yöneticidir ve görevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirmektedir" açıklamasında bulundu.

LEYEN'İN 'SAVUNMA BİRLİĞİ' VAADİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olan Ursula von der Leyen'in AB'yi savunma birliği haline dönüştürme vaadi ile ilgili de yorum yapan Peskov, "Bu, Avrupa devletlerinin askerileşmeye, gerilimi tırmandırmaya, çatışmaya ve dış politikalarında çatışmacı yöntemlere başvurmaya yönelik tutumunu bir kez daha doğruluyor" diye konuştu.

Von der Leyen'e hitabı sırasında protesto

Peskov, söz konusu çalışmanın AB'nin NATO çerçevesinde sahip olduğu etkileşimle kesişeceğini sözlerine ekledi.

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