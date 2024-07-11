İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2024 Perşembe / 5 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8991
  • EURO
    35,8519
  • ALTIN
    2518.31
  • BIST100
    10932.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kremlin'den NATO'ya tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalara taraf olduğunu belirterek “NATO'nun askeri altyapısının sürekli ve aşamalı olarak sınırlarımıza doğru ilerlediğini görüyoruz.” dedi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Kremlin'den NATO'ya tepki
ABONE OL

Peskov, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ilişkin, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NATO'nun, Rusya için bir stratejik yenilgi hedeflediğini anlatan Peskov, zirvede alınan kararları ve ele alınan konuları "dikkatlice" analiz edeceklerini söyledi.

Peskov, NATO'nun "çatışmalar çağında çatışmaları sürdürmek için kurulan" bir ittifak olduğunu savunarak "İttifak işlevlerini yerine getiriyor. Avrupa kıtasında gerilimi artırıyor." dedi.

Zirvede, Karadeniz'de lojistik merkezleri ve Avrupa'da çeşitli merkezler kurmaya yönelik alınan kararları takip ettiklerine işaret eden Peskov, şunları kaydetti:

"NATO'nun askeri altyapısının sürekli ve aşamalı olarak sınırlarımıza doğru ilerlediğini görüyoruz. Rusya'ya karşı düşmanca bir siyaset izleyen ve bunu gizlemeyen çok güçlü bir devletler ittifakıyla karşı karşıyayız. NATO, Ukrayna'daki çatışmaya fiilen ve tamamen müdahildir, bunu da belirtmek gerekiyor."

Peskov, Avrupa ve ABD'nin barıştan yana olmadığını dile getirdi.

  • Kremlin
  • nato
  • Dmitriy Peskov

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.