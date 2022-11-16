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Dünya

Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Tahıl anlaşmasıyla ilerleme sağlandı, gerekirse Erdoğan-Putin telefonda görüşebilir.' dedi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
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Kremlin Sözcüsü Peskov'un konuşmalarından satır başları;

Tahıl anlaşmasıyla ilerleme sağlandı, gerekirse Erdoğan-Putin telefonda görüşebilir.

Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var, ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor

Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz, esas olarak anlaşmanın Rus ürünlerinin dünya pazarına ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kısmından bahsediyoruz. Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim

  • Kremlin
  • Tahıl anlaşması
  • Erdoğan-Putin

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