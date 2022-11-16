Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov'un konuşmalarından satır başları;

Tahıl anlaşmasıyla ilerleme sağlandı, gerekirse Erdoğan-Putin telefonda görüşebilir.

Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var, ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor

Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz, esas olarak anlaşmanın Rus ürünlerinin dünya pazarına ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kısmından bahsediyoruz. Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim