İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2025 Çarşamba / 1 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0723
  • EURO
    44,2437
  • ALTIN
    4157.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin'den savaş alarmı! Trump tehlikenin farkında mı?
Dünya

Kremlin'den savaş alarmı! Trump tehlikenin farkında mı?

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD Başkanı Trump'ı küresel savaş ihtimali konusunda uyardı. Gerçekten kötü bir şeylerin olabileceğini ifade eden Medvedev, “Üçüncü dünya savaşı riski gerçek. Umarım, Trump bu tehdidi ciddiye alır.” dedi.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Kremlin'den savaş alarmı! Trump tehlikenin farkında mı?
ABONE OL

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ı üçüncü dünya savaşı yaşanabileceği konusunda uyardı.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, "Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşle oynadığı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

" BU DA ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI"

Üçüncü dünya savaşının yaşanabileceğini belirten Medvedev, "Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump'ın bunu anladığını umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha önce son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.