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Dünya

Kremlin'den Suriye'deki askerlerin geleceği hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisinin geleceğine ilişkin, 'Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor.' dedi.

AA10 Aralık 2024 Salı 14:01 - Güncelleme:
Kremlin'den Suriye'deki askerlerin geleceği hakkında açıklama
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Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

"Moskova'nın, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esed'in görevini bırakmasında nasıl bir rol oynadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Esed'in görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum." diye konuştu.

Peskov, "Rusya'nın, Esed'in gitmesinin ardından Orta Doğu bölgesindeki askeri etkisinin muhafaza edilmesiyle ilgili endişesi var mı?" sorusuna ise "Elbette, şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tüm bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu dile getiren Peskov, "Diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor. Hem ticari, ekonomik hem de diğer konularda yeterince geniş kapsamlı işbirliğimiz var. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz." dedi.

- "UKRAYNA İLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Sözcü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti:

"(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Bu hedeflere ya operasyonla ya da müzakereler aracılığıyla ulaşılacak. Henüz herhangi bir müzakere süreci söz konusu değil. Ukrayna bunu reddediyor. Bu nedenle özel askeri operasyon zafere ulaşana kadar devam edecek."

  • Kremlin Sözcüsü Peskov
  • Rusya Orta Doğu
  • Baas rejimi

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