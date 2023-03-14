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Dünya

Kremlin'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmasını umduklarını söyledi.

AA14 Mart 2023 Salı 15:14 - Güncelleme:
Kremlin'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama
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Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusuna işaret eden Peskov, "Bu konuda temaslar sürüyor. Anlaşmanın ikinci kısmının (Rus tarım ürün ve gübrelerinin sevkiyatı) uygulanması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Rus tarafının gösterdiği iyi niyet doğrultusunda ikinci kısmının uygulanacağını hala umuyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, BM'nin bu konudaki girişimlerine değer verdiklerini ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Batı'nın anlaşma kapsamında oluşturduğu engellere karşı koyamadığını vurgulayarak, "Anlaşma, tek ayak üzerinde duramaz. Genel olarak uzatma koşulları görecelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "LAHEY MAHKEMESİNİ TANIMIYORUZ"

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlar hakkında dava açacağı yönündeki haberlere de değinen Peskov, bu mahkemeyi tanımadıklarını vurguladı.

Peskov, uzun yıllardır uluslararası mahkemelerin, Donbas'taki olaylara göz yumduğunu ifade etti.

- RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere dikkati çeken Peskov, "Moskova'nın tüm talepleri iyice biliniyor. Fiilen durum ve yeni gerçekler de iyi biliniyor. Bu karmaşık konular dikkate alınmadan barışçıl bir yola geçiş imkansız." diye konuştu.

Peskov, ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakı kapsamında Avustralya'ya nükleer enerjiyle çalışan denizaltıların sevkiyatı konusuna değinerek, "Burada nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuyla ilgili pek çok soru işareti var. Elbette burada şeffaflığa ihtiyaç var. Soruların cevaplanması gerekiyor." dedi.

  • Dmitriy Peskov
  • Rusya
  • Tahıl anlaşması

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