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Dünya

Kremlin'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Umut pek yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmadığını belirterek 'Bu kısmının uygulanacağına dair umut pek yok.' dedi.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Kremlin'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Umut pek yok
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Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) dahil tüm Rus bankalarına SWIFT yaptırımlarının kaldırılması ihtimalini değerlendiren Peskov, anlaşmada Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını belirtti.

Peskov, "Şimdilik bu anlaşmanın bir kısmının uygulanmadığını görüyoruz. Anlaşma süresi sona erene kadar biraz zaman var. Ancak bu kısmının uygulanacağına dair umut pek yok." dedi.

"RUS KURUMLARI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Paralı savaşçı grubu Wagner'in geçen ay Rus yönetimine silahlı isyanına değinen Peskov, "Rusya'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile özel güvenlik güçlerinin bu isyanı engelleyememesine Kremlin tarafından tepki gösterilip gösterilmediği" yönündeki soruyu yanıtladı.

Peskov, "Bu konuda yorum yapmayacağım. Tüm Rus kurumları kendi görevlerini doğru düzgün şekilde yerine getiriyor. Devlet Başkanı, bu zor günlerde Silahlı Kuvvetleri ve özel güçlerinin yüksek seviye konsolide olduğunu vurguladı ve onlara minnettar olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, devletin, Wagner'in faaliyetleri için 1,7 trilyon Rus rublesi harcadığı yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Dmitriy Peskov
  • Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması
  • Rusya

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