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Dünya

Kremlin'den 'Türkiye' açıklaması

Kremlin danışmanı Yuri Ushakov, yarın Astana'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna sorununun çözümü için arabuluculuk yapmayı teklif edebileceğini söyledi.

Reuters12 Ekim 2022 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Kremlin'den 'Türkiye' açıklaması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kazakistan'da görüşecek.

Kremlin danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamasına göre, Erdoğan'ın bu görüşmede Ukrayna'da barış yapılmasına dair görüşünü dile getirmesi bekleniyor.

"Şu anda birçok kişi, Türklerin Ukrayna çatışmasının çözümü bağlamında farklı inisiyatiflerle gelmeye hazır olduğunu söylüyor" diyen Ushakov, "Türk tarafının bu konuyla ilgili belirli bir fikir ortaya attığına dair medyada haberler var; Erdoğan'ın Astana'daki görüşmede bu konuya bilfiil değinmesi (ihtimalini) göz ardı edemem. Bu yüzden bizi çok ilginç ve umarım faydalı bir görüşme bekliyor."

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
  • Ukrayna

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