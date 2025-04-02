Kremlin'den ''Ukrayna anlaşmaya uymuyor'' açıklaması

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa Rus petrolüne ikincil tarifeler getireceği" uyarısını yorumsuz bırakmak istediğini ifade eden Peskov, Ukrayna krizine ilişkin barış müzakerelerine açık olduklarını dile getirdi.

Peskov, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, barış müzakerelerine açık kalıyor. Putin, Ukrayna meselesinin siyasi diplomatik yöntemlerle çözüm arayışına açık. Amerikan tarafıyla yapılan anlaşma gereği, Rusya'nın enerji unsurlarına yönelik saldırılardan vazgeçmesi de bunu kanıtlıyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın bu anlaşmaya bağlı kaldığını vurgulayan Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlemeye devam ettiğine dikkati çekti. Peskov, "Kiev, bu anlaşmalara uymuyor. Kiev enerji altyapımıza her gün saldırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın söz konusu eylemlerine ABD tarafınca tepki gösterilmediğine işaret ederek, "Amerikan tarafıyla çalışmalarımızı sürdürerek gerçek durumu ve Kiev'in barış isteksizliğini anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını ancak Amerikan tarafıyla çeşitli kanallar üzerinden etkileşimi sürdürdüklerini söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Genel Müdürü Kirill Dmitriyev'in Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek için hafta içinde Washington'a gidebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını duyurmuştu.