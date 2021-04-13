Kremlin'den Visa ve Mastercard açıklaması: İhtimal dışı

AA 13 Nisan 2021 Salı 13:53 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 13:53

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda ülkenin Rusya'ya yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguladığını söyledi.

Rusya'nın, söz konusu yaklaşımla "önlenmeye" çalışıldığını iddia eden Peskov, "Bu oldukça öngörülemeyen bir süreçtir. Bu nedenle diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurduğumuzda her şey ihtimal dahilindedir." dedi.

Peskov, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden de çıkarılmasının mümkün olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da aynı tarihte yaptığı açıklamada, ülkelerinin Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşması gerektiğini belirtmişti.