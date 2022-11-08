'Kremlin'in aşçısı' kabul etti: Hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki seçimlere müdahale ettiklerini belirterek, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle." dedi.
Prigojin'e ait "Konkord" adlı şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in, ABD'de 8 Kasım Salı günü düzenlenecek Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair basında yer alan iddialara ilişkin yanıtına yer verildi.
Söz konusu iddiaları kabul eden Prigojin, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle. Nokta atışı operasyonlarımız sırasında hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız." yorumunda bulundu.
Prigojin, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilk defa, Wagner'in Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurulduğunu açıklamıştı.
St. Petersburg'da da 4 Kasım'da dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketinin adını taşıyan "Wagner" merkezi açılmıştı.
WAGNER'İ NASIL KURDUĞUNU DA ANLATMIŞTI
Prigojin, ilk defa Rus güvenlik şirketi Wagner'i Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurduğunu açıklamıştı. Prigojin'e ait "Konkord" şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in Wagner'in kuruluşuna ilişkin ifadelerine yer verildi. Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeye gittiğini belirten Prigojin, "Eski silahları temizledim, kurşun geçirmez yeleklerle kendim uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım. O an itibarıyla, 1 Mayıs 2014'te, sonradan Wagner ismini alan bir grup vatansever ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı. Grubun Luhansk ve Donetsk'in kaderini değiştirdiğini belirten Prigojin, Wagner'in Suriye'nin yanı sıra başka Arap ülkelerinde, Afrika'da ve Latin Amerika'da da faaliyet gösterdiğini kaydetti.