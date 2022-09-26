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Dünya

''Kremlin'in aşçısı'' Wagner'i nasıl kurduğunu ilk kez anlattı

'Kremlin'in aşçısı' olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, Wagner'i nasıl kurduğunu ilk kez açıkladı.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
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"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ilk defa, Rus güvenlik şirketi Wagner'i Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurduğunu açıkladı.

Prigojin'e ait "Konkord" şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in Wagner'in kuruluşuna ilişkin ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeye gittiğini belirten Prigojin, "Eski silahları temizledim, kurşun geçirmez yeleklerle kendim uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım. O an itibarıyla, 1 Mayıs 2014'te, sonradan Wagner ismini alan bir grup vatansever ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

Grubun Luhansk ve Donetsk'in kaderini değiştirdiğini belirten Prigojin, Wagner'in Suriye'nin yanı sıra başka Arap ülkelerinde, Afrika'da ve Latin Amerika'da da faaliyet gösterdiğini kaydetti.

  • Yevgeniy Prigojin
  • Rusya
  • Wagner

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